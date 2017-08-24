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Во время пожара в Ростове была необходимость в дополнительном подвозе воды

24 августа 2017, 08:46
Во время пожара в центре Ростова была необходимость в дополнительном подвозе воды из-за занятости гидрантов, сообщил заместитель директора департамента ЖКХ города Ростова-на-Дону Максим Рябошапко.

"Дополнительно при тушении пожара была использована водоналивная техника комбината благоустройств района. Они опретивно помогали как пожарным, так и сотрудникам МЧС. Постянно подвозили воду, потому что на данном участке было задействовано много гидрантов, и была необходимость в подвозе дополнительных объемов воды", - сказал заметитель.

На месте пожара, который произошел в Ростове в понедельник, сейчас находится оцепление. По словам Рябошапко, это связано с тем, что на месте работают сотрудники следственных органов.

Помогали тушить пожар?
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