Во время пожара в Ростове была необходимость в дополнительном подвозе воды

"Дополнительно при тушении пожара была использована водоналивная техника комбината благоустройств района. Они опретивно помогали как пожарным, так и сотрудникам МЧС. Постянно подвозили воду, потому что на данном участке было задействовано много гидрантов, и была необходимость в подвозе дополнительных объемов воды", - сказал заметитель.