Банда из Ростовской области сбывала фальшивые деньги в Волгограде

Posted 25 августа 2017, 12:00
Published 25 августа 2017, 12:00
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
"Было установлено, что жительница Ростова вместе с двумя знакомым приобрела несколько фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Далее они прибыли в Волгоград. В итоге в трех аптеках и трех торговых точках они расплатись фальшивыми деньгами. Преступления совершались в 2016 году.
После этого подозреваемые уехали домой, а из торговых точек начал поступать заявления. Женщину получилось задержать, остальные подозреваемые скрылись. Они были объявлены в розыск.
По факту случившегося завели уголовное дело.
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