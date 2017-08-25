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Posted 25 августа 2017, 12:00

Published 25 августа 2017, 12:00

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Банда из Ростовской области сбывала фальшивые деньги в Волгограде

25 августа 2017, 12:00
В волгоградском регионе задержали ростовчанку за сбыт фальшивых денег, сообщает УМВД РФ по донскому региону.

"Было установлено, что жительница Ростова вместе с двумя знакомым приобрела несколько фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Далее они прибыли в Волгоград. В итоге в трех аптеках и трех торговых точках они расплатись фальшивыми деньгами. Преступления совершались в 2016 году.

После этого подозреваемые уехали домой, а из торговых точек начал поступать заявления. Женщину получилось задержать, остальные подозреваемые скрылись. Они были объявлены в розыск.

По факту случившегося завели уголовное дело.

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