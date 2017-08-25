Лизинговую компанию могут создать для малого и среднего бизнеса на Дону

"В 2017 году мы переформатируем систему государственной поддержки бизнеса в Ростовской области, которая включает в себя развитие инфраструктуры поддержки, обеспеченность услуг инфраструктуры для всех муниципалитетов, увеличение продаж", - рассказал он.