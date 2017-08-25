Лизинговую компанию могут создать для малого и среднего бизнеса на Дону

"В 2017 году мы переформатируем систему государственной поддержки бизнеса в Ростовской области, которая включает в себя развитие инфраструктуры поддержки, обеспеченность услуг инфраструктуры для всех муниципалитетов, увеличение продаж", - рассказал он.
Он отметил, что приоритет представляется возвратным методам поддержки - микрозаймам по сниженным процентам. "Есть специальные условия предоставления займов региональных финансовых организаций по ставке 7% годовых", - добавил он.
Молодченко считает, что один из методов поддержки малого и среднего предпрнимательства - повышение доступности лизинговых услуг, в том числе за счет развития лизинговых компаний. "На данный момент есть предложение создания региональной лизинговой компании", - сообщил заместитель.
По его данным, пятая часть валового продукта региона производится предприятиями малого и среднего бизнеса, на начало августа таких предпритий в области было больше 171 тысячи.