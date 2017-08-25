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Лизинговую компанию могут создать для малого и среднего бизнеса на Дону

25 августа 2017, 11:11
Для поддержки малого и среднего предпринимательства предложили создать региональную лизинговую компанию, сообщил в ходе заседания правительства Ростовской области заместитель губернатора Юрий Молодченко.

"В 2017 году мы переформатируем систему государственной поддержки бизнеса в Ростовской области, которая включает в себя развитие инфраструктуры поддержки, обеспеченность услуг инфраструктуры для всех муниципалитетов, увеличение продаж", - рассказал он.

Он отметил, что приоритет представляется возвратным методам поддержки - микрозаймам по сниженным процентам. "Есть специальные условия предоставления займов региональных финансовых организаций по ставке 7% годовых", - добавил он.

Молодченко считает, что один из методов поддержки малого и среднего предпрнимательства - повышение доступности лизинговых услуг, в том числе за счет развития лизинговых компаний. "На данный момент есть предложение создания региональной лизинговой компании", - сообщил заместитель.

По его данным, пятая часть валового продукта региона производится предприятиями малого и среднего бизнеса, на начало августа таких предпритий в области было больше 171 тысячи.

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#Новости#Диана Юндина#Экономика#Опросы
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