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Ростовская область внедряет дистанционную передачу показаний счетчиков

25 августа 2017, 17:12
Система дистанционной передачи показаний счетчиков воды позволит избежать махинации жителей по воде, рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

"Это реальный выход из ситуации, особенно в тех домах, где зашкаливают ОДНы по воде, где на лицо откровенные хищения и манипуляции с приборами учетов ", - рассказал спикер.

На пресс-конференции, посвященной вступившим в силу изменениям Жилищного кодекса об оплате счетов за общедомовые нужды по коллективным счетчикам, Былков сообщил, что уже в Ростовской области есть дома, которые эту систему поставили.

"Этот прибор стоит 1990 рублей, и уже в Ростовской области две организации начали заниматься установкой данной системы и у них цена одинаковая", - добавил Былков.

Установили бы вы данную систему?
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