Ростовская область внедряет дистанционную передачу показаний счетчиков

"Это реальный выход из ситуации, особенно в тех домах, где зашкаливают ОДНы по воде, где на лицо откровенные хищения и манипуляции с приборами учетов ", - рассказал спикер.
На пресс-конференции, посвященной вступившим в силу изменениям Жилищного кодекса об оплате счетов за общедомовые нужды по коллективным счетчикам, Былков сообщил, что уже в Ростовской области есть дома, которые эту систему поставили.
"Этот прибор стоит 1990 рублей, и уже в Ростовской области две организации начали заниматься установкой данной системы и у них цена одинаковая", - добавил Былков.