Ростовские депутаты предложили переселить погорельцев на окраину

"Погорельцев можно было бы поселить в строящийся микрорайон, но у нас настолько бестолковые законы, что большое количество жилья будет пустовать, а люди, попавшие в затруднительную ситуацию, помочь им с точки зрения закона РФ нельзя. Собственники сами несут бремя ответственности за свое жилье. Сгорело – это их личная проблема, надо было страховать. По законам СССР, мы бы все вместе помогали им восстанавливать жилье", - говорит Бессонов.