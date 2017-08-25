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Ростовские депутаты предложили переселить погорельцев на окраину

25 августа 2017, 09:29
Пострадавших при крупнейшем пожаре в городе Ростове-на-Дону предложили переселить в пустующие квартиры в микрорайоне на окраине города, сообщил RostovGazeta руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгений Бессонов.

Напомним, пожар в районе площади Театральной, что в центре города, произошел в понедельник. Возгорание быстро распространялось на рядом стоящие дома, в результате в огне оказались около 120 одно- и двухэтажных домов старого города. От пожара пострадали свыше 600 горожан. Некоторые остались без крова. В помощь погорельцам из бюджетов всех уровней выделили свыше 600 миллионов рублей.

"Погорельцев можно было бы поселить в строящийся микрорайон, но у нас настолько бестолковые законы, что большое количество жилья будет пустовать, а люди, попавшие в затруднительную ситуацию, помочь им с точки зрения закона РФ нельзя. Собственники сами несут бремя ответственности за свое жилье. Сгорело – это их личная проблема, надо было страховать. По законам СССР, мы бы все вместе помогали им восстанавливать жилье", - говорит Бессонов.

По его словам, центр города захламлен и нуждается в сносе частных построек. "Это хлам, который и поджигать не надо – он и так сгорит", - считает Бессонов.

Вы бы согласились?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия#Опросы
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