Ростовские депутаты предложили переселить погорельцев на окраину

Напомним, пожар в районе площади Театральной, что в центре города, произошел в понедельник. Возгорание быстро распространялось на рядом стоящие дома, в результате в огне оказались около 120 одно- и двухэтажных домов старого города. От пожара пострадали свыше 600 горожан. Некоторые остались без крова. В помощь погорельцам из бюджетов всех уровней выделили свыше 600 миллионов рублей.
"Погорельцев можно было бы поселить в строящийся микрорайон, но у нас настолько бестолковые законы, что большое количество жилья будет пустовать, а люди, попавшие в затруднительную ситуацию, помочь им с точки зрения закона РФ нельзя. Собственники сами несут бремя ответственности за свое жилье. Сгорело – это их личная проблема, надо было страховать. По законам СССР, мы бы все вместе помогали им восстанавливать жилье", - говорит Бессонов.
По его словам, центр города захламлен и нуждается в сносе частных построек. "Это хлам, который и поджигать не надо – он и так сгорит", - считает Бессонов.