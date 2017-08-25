Театральные критики выступили в поддержку Кирилла Серебренникова

Posted 25 августа 2017, 09:08
Published 25 августа 2017, 09:08
Modified 1 октября, 13:35
Updated 1 октября, 13:35
АТК настаивает на том, что арест режиссера, который был занят на съемочной площадке в Санкт-Петербурге и не скрывался от следствия, является показательным и больше выглядит как акция устрашения. "Только в подобных, внеюридических терминах объяснимо продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой", - говорится в сообщении.
Домашний арест режиссера не позволит ему реализовать начатые творческие проекты и лишает его права на профессию.
Ранее сообщалось, что в поддержку режиссера, который является уроженцем Ростова-на-Дону, выступили совет Европейской киноакадемии и "Берлинале".
Напомним, что Кириллу Серебренникову инкриминируют хищение 68 миллионов рублей, направленных на реализацию одного из культурных проектов. В среду суд избрал для него в качестве меры пресечения домашний арест. Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]