Театральные критики выступили в поддержку Кирилла Серебренникова

АТК настаивает на том, что арест режиссера, который был занят на съемочной площадке в Санкт-Петербурге и не скрывался от следствия, является показательным и больше выглядит как акция устрашения. "Только в подобных, внеюридических терминах объяснимо продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой", - говорится в сообщении.