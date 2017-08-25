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Posted 25 августа 2017, 10:56

Published 25 августа 2017, 10:56

Modified 1 октября, 13:21

Updated 1 октября, 13:21

В Ростове-на-Дону не развит гастрономический туризм — эксперт

25 августа 2017, 10:56
В Ростове-на-Дону необходимо составить местное хорошее меню для развития гастрономического туризма, рассказал председатель наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма Геннадий Шаталов.

В рамках Международного фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS в четверг состоялся мастер-класс Геннадия Шаталова "Основные тренды развития въездного и внутреннего туризма в России".

"В Ростове-на-Дону, так же как и в других регионах России, необходимо развитие гастрономического туризма", - сообщает Шаталов.

По его мнению, кухня региона - это один из злободневных и больных вопросов в области туризма.

Также Шаталов отметил, что в марте этого года в рамках форума "Россия вдохновляет" уже принимались решения о развитии гастрономических фестивалей в Ростовской области.

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