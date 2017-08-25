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Posted 25 августа 2017, 07:46

Published 25 августа 2017, 07:46

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

В Ростове транспортные карты можно пополнить безналичным платежом

25 августа 2017, 07:46
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону появилась возможность приобретения и пополнения транспортной карты при помощи банковской карты, передает горадминистрация.

"Зачислить средства на карту можно сразу вместе с покупкой. Для этого надо передать оператору сумму, которую требуется положить на счет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальная сумма пополнения составляет 3 тысячи рублей. Инфоцентр находится на улице Социалистической. Он работает ежедневно, кроме воскресенья.

Ранее появились сведения, что карты стали продавать в газетных киосках.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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