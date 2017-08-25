В Ростове транспортные карты можно пополнить безналичным платежом

Posted 25 августа 2017, 07:46
Published 25 августа 2017, 07:46
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
"Зачислить средства на карту можно сразу вместе с покупкой. Для этого надо передать оператору сумму, которую требуется положить на счет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальная сумма пополнения составляет 3 тысячи рублей. Инфоцентр находится на улице Социалистической. Он работает ежедневно, кроме воскресенья.
Ранее появились сведения, что карты стали продавать в газетных киосках.
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