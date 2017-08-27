Более тысячи человек присоединились к субботнику после пожара в Ростове

"Мы находимся на месте с первого часа трагедии. Сегодня мы приступили от аварийно-спасательных к аварийно-восстановительным работам. Этот период будет достаточно продолжительным. Наша задача на ближайшую перспективу полностью убрать территорию от несанкционированных очагов свалок, сухостоя, травы, мусора и т.д. Работу организовали серьезную, вышли все неравнодушные граждане – всего свыше тысячи человек", - говорит Кушнарев.