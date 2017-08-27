Более тысячи человек присоединились к субботнику после пожара в Ростове

Posted 27 августа 2017, 07:34
Published 27 августа 2017, 07:34
Modified 1 октября, 14:06
Updated 1 октября, 14:06
В крупнейшем в истории города пожаре, который произошел в понедельник, сгорели около 120 одно- и двухэтажных частных домов и построек, пострадали около 600 человек. Для погорельцев организовали пункты временного размещения, создали оперативный штаб для получения консультационной помощи, восстановления документов.
"Мы находимся на месте с первого часа трагедии. Сегодня мы приступили от аварийно-спасательных к аварийно-восстановительным работам. Этот период будет достаточно продолжительным. Наша задача на ближайшую перспективу полностью убрать территорию от несанкционированных очагов свалок, сухостоя, травы, мусора и т.д. Работу организовали серьезную, вышли все неравнодушные граждане – всего свыше тысячи человек", - говорит Кушнарев.
Отмечается, что к восстановительным работам подключились также ресурсоснабжающие организации города. На месте работают 50 единиц техники. На восстановление района потребуется около двух месяцев.
"Эта работа будет продолжена и усилена, когда правоохранительные органы дадут нам разрешение на ликвидацию завалов в сгоревших домах", - отмечает мэр города.
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