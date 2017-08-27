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Инвентаризацию газового оборудования проведут в центре Ростова после пожара

27 августа 2017, 10:31
Инвентаризацию газового оборудования проведут в центре города Ростова-на-Дону после крупнейшего в его истории пожара, сообщил RostovGazeta представитель региональной газовой компании на месте происшествия.

Пожар в центре старого Ростова произошел в понедельник, в огне сгорело около 120 частных домов и построек, пострадали 600 человек. В субботу на оцепленной территории, где в настоящее время полицейские устанавливают причины возгорания, допрашивали очевидцев, прошел общегородской субботник. На улицы пострадавшего от пожара района вышли свыше тысячи человек: представители администрации города, ресурсоснабжающих организаций, неравнодушные граждане.

"Сейчас сотрудники проверяют наличие газового оборудования в уцелевших жилых домах, проводят инвентаризацию, кто подключен к сетям, а кто нет. Если кому-то из жителей нужно, он может сам подойти к нам и узнать о своих проблемах. Проверяем целый квартал", - отметил представитель компании.

Напомним, тушение пожара в понедельник, по словам представителя МЧС России по региону, затрудняли взрывы газовых баллонов, установленных в частных домах. Они нагревались и под сильным давлением взрывались. Отмечалось, что подачу газа в район пожара остановили сразу же и к настоящему времени уже возобновили.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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