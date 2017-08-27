Инвентаризацию газового оборудования проведут в центре Ростова после пожара

"Сейчас сотрудники проверяют наличие газового оборудования в уцелевших жилых домах, проводят инвентаризацию, кто подключен к сетям, а кто нет. Если кому-то из жителей нужно, он может сам подойти к нам и узнать о своих проблемах. Проверяем целый квартал", - отметил представитель компании.