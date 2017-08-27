Около 250 погорельцев получили карточки на бесплатный проезд в Ростове

Напомним, крупнейший в истории Ростова-на-Дону пожар произошел в центре города в понедельник. В огне сгорело около 120 частных домов, пострадали более 600 человек. Для погорельцев организовали оперативный штаб, где можно получить юридическую консультацию, восстановить документы. Из областного и городского бюджетов в помощь погорельцам выделили по 30 и 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.