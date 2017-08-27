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Posted 27 августа 2017, 07:28

Published 27 августа 2017, 07:28

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

Около 250 погорельцев получили карточки на бесплатный проезд в Ростове

27 августа 2017, 07:28
Около 250 пострадавших при крупнейшем в Ростове-на-Дону пожаре получили транспортные карточки на бесплатный проезд, передает корреспондент RostovGazeta с оперативного штаба, созданного в городе в помощь погорельцам.

"На сегодняшний день мы выдали уже более 240 карточек. Выдаем их со вчерашнего дня. Карт хватит всем нуждающимся", - отметил собеседник агентства.

Получить карту на бесплатный проезд можно по паспорту. Карты выдают строго по спискам. Их предоставили в МЧС.

Напомним, крупнейший в истории Ростова-на-Дону пожар произошел в центре города в понедельник. В огне сгорело около 120 частных домов, пострадали более 600 человек. Для погорельцев организовали оперативный штаб, где можно получить юридическую консультацию, восстановить документы. Из областного и городского бюджетов в помощь погорельцам выделили по 30 и 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.

В субботу на месте трагедии произошел субботник. Представители городской администрации и неравнодушные граждане разбирали завалы мусора, ликвидировали несанкционированные свалки. В общегородском субботнике принял участие и мэр города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

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