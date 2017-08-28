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Правительство России выделило ростовским погорельцам 80 млн рублей

28 августа 2017, 15:28
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 80 миллионов рублей жителям Ростова-на-Дону, которые пострадали в крупном пожаре, сведения размещены на сайте партии Единая Россия".

"Средства выделят из федерального бюджета. Они пойдут на компенсации пострадавшим", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги перечислят на оказание единовременной помощи. Также средства достанутся тем, кто потерял жилье. Решение о дальнейших выплатах будет принято после предоставления соответствующих документов.

Ранее власти региона сообщали, что по 30 тысяч рублей из областного бюджета получили более 400 человек. Еще по 20 тысяч рублей получили свыше 600 местных жителей.

Пожар произошел на улице Нижегородской в начале минувшей недели. В результате эвакуировали более 500 граждан. Огонь тушили в течение суток.

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