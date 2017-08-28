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Posted 28 августа 2017, 07:47

Published 28 августа 2017, 07:47

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

Ростовчане попросили Путина отменить повышение цен в гортранспорте

28 августа 2017, 07:47
Житель Ростова-на-Дону через петицию попросил главу РФ Владимира Путина отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте, обращение появилось на сайте Change.org.

"В 2016 году стоимость проезда повышали на 2 рубля. Это было необходимо, чтобы привести в порядок транспорт, который перевозит людей. Однако автобусы находятся в неудовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

Ростовчанин добавил, что цена проезда с сентября вырастет на 6 рублей за год. При этом не всегда есть прямые маршруты к месту назначения. Он считает, что качество перевозок не соответствует заявляемой стоимости.

На момент понедельника 10.30 мск петицию подписали более 400 человек.

Ранее появилось еще одного подобное обращение. Оно было адресовано к властям региона. Местный житель заявил, что в РФ ценообразование никак не регулируется. Эту петицию подписали более 1,2 тысячи человек.

Напомним, стоимость проезда по транспортной карте увеличится на 1 рубль. За поездку придется заплатить 20 рублей. Без карты стоимость составит 25 рублей. Изменения не коснутся проезда в электротранспорте.

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