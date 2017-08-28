Ростовский суд оставил без изменения приговор главы "Ванта"

"Ростовский областной суд сегодня огласил вводную резолютивную часть решения. Обвинение оставлено в силе. Из этого следует, что Чабанов признан совершившим хищение в сфере предпринимательской деятельности, а именно договорное неисполнение своих обязательств, назначено и подтверждено наказание в виде четырех лет колонии поселения с зачетом времени нахождения под стражей", - говорит Подгорная.