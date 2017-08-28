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Ростовский суд оставил без изменения приговор главы "Ванта"

28 августа 2017, 17:36
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор в отношении главы строительной компании "Вант" Валерия Чабанова, признанного виновным в хищении 300 миллионов рублей у дольщиков в городе Ростове-на-Дону, сообщила RostovGazeta адвокат Светлана Подгорная.

Ранее адвокат обсужденного подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Чабанова приговорили к четырем годам колонии поселения. Суд признал предпринимательский состав преступления и изменил статью, по которой осуждали Чабанова с более тяжкой (максимум 10 лет лишения свободы) на более мягкую (до пяти лет лишения свободы).

Изменение статьи, по словам адвоката, делает незаконным международный розыск, в который был объявлен Чабанов, а также в принципе несение наказания по данному делу – срок давности привлечения к ответственности по данному преступлению истек.

"Ростовский областной суд сегодня огласил вводную резолютивную часть решения. Обвинение оставлено в силе. Из этого следует, что Чабанов признан совершившим хищение в сфере предпринимательской деятельности, а именно договорное неисполнение своих обязательств, назначено и подтверждено наказание в виде четырех лет колонии поселения с зачетом времени нахождения под стражей", - говорит Подгорная.

Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения. Свои права потерпевшие могут отстаивать в суде.

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