Реализацию проекта "IT-школа" в Ростовской области закрепили договорами

Posted 29 августа 2017, 11:31
Published 29 августа 2017, 11:31
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
"Соглашения заключили с несколькими профильными компаниями, которые заинтересованы в воспитании грамотных специалистов", - сказано в сообщении.
Учебный курс проекта включает углубленное изучение физики, математики и информатики. Ожидается, что ежегодно проект будет давать около 300 выпускников.
Напомним, пилотный проект уже работает в гимназии Ростова. 15 школ IT-профиля появятся в донском регионе. Их откроют в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском и Шахтах.
Программа предполагает углубленное изучение информатики, математики и физики.
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