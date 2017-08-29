rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2017, 11:31

Published 29 августа 2017, 11:31

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Реализацию проекта "IT-школа" в Ростовской области закрепили договорами

29 августа 2017, 11:31
Соглашения подписали в Ростовской области в рамках реализации проекта "IT-школа", проинформировало облправительство.

"Соглашения заключили с несколькими профильными компаниями, которые заинтересованы в воспитании грамотных специалистов", - сказано в сообщении.

Учебный курс проекта включает углубленное изучение физики, математики и информатики. Ожидается, что ежегодно проект будет давать около 300 выпускников.

Напомним, пилотный проект уже работает в гимназии Ростова. 15 школ IT-профиля появятся в донском регионе. Их откроют в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском и Шахтах.

Программа предполагает углубленное изучение информатики, математики и физики.

р3

Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок принял участие в проекте?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика