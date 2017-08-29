Решение о закрытии действующего аэропорта в Ростове примут в ноябре

"Федеральное агентство воздушного транспорта РФ инициировало издание распоряжения правительства РФ о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродрома Ростов-на-Дону с последующим исключением его из государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации РФ. В настоящий момент данный проект находится на рассмотрении и согласовании в Минтрансе РФ. Ориентировочный срок выхода распоряжения о закрытии ростовского аэродрома – ноябрь 2017 года", - говорит Евстафьев.