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Posted 29 августа 2017, 13:18

Published 29 августа 2017, 13:18

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Решение о закрытии действующего аэропорта в Ростове примут в ноябре

29 августа 2017, 13:18
Точную дату закрытия действующего аэропорта Ростов в городе Ростове-на-Дону определят в ноябре этого года, сообщил RostovGazeta руководитель "Дирекции строящегося аэропортового комплекса Южный" Геннадий Евстафьев.

"Федеральное агентство воздушного транспорта РФ инициировало издание распоряжения правительства РФ о закрытии для обслуживания воздушных судов аэродрома Ростов-на-Дону с последующим исключением его из государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации РФ. В настоящий момент данный проект находится на рассмотрении и согласовании в Минтрансе РФ. Ориентировочный срок выхода распоряжения о закрытии ростовского аэродрома – ноябрь 2017 года", - говорит Евстафьев.

Отмечается, что дальнейшая эксплуатация взлетно-посадочной полосы действующего аэропорта после вступления в силу постановления будет невозможна, все рейсы перенесут в новый аэропорт. Два аэропорта не смогут работать одновременно, поскольку весь персонал из действующего аэропорта переведут в новый.

Когда и куда вылетит первый рейс из аэропорта Платов пока не уточняется. Расписание работы нового ростовского аэропорта будут составлять осенью.

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