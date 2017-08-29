Ростовчанам усложнили доступ к "обналичке" маткапитала

Она пояснила, что компания находится в городе Белореченске, в Краснодарском крае. И для оформления сделки нужно будет приехать в Краснодар, а там уже клиентов встретят сотрудники, которые "отвезут, привезут и все объяснят". Приехать нужно со всеми документами: свидетельством о браке или разводе, желательно заказать справку об остатке материнского капитала. По словам собеседницы, если деньги нужны срочно, то можно не заказывать справку об остатке. "Я могу переговорить с начальником, он проверит по порталу госуслуг", - поясняет она. Сотрудница предостерегает: справку с остатком все равно проверят, обмануть фирму не получится. "Бывает, что мадамы приезжают со старой справкой, на самом деле, деньги они обналичили", - сетует женщина.