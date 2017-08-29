Ростовчанам усложнили доступ к "обналичке" маткапитала

Posted 29 августа 2017,, 12:59
Published 29 августа 2017,, 12:59
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей, его можно получить при рождении второго, третьего или последующих детей до конца 2018 года. Потратить почти полмиллиона можно, если ребенку нет трех лет, на взнос по кредиту на жилье или реабилитацию детей-инвалидов. Если ребенку исполнилось три года, то круг возможностей расширяется: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или детьми, формирование накопительной пенсии мамы, социальная адаптация детей-инвалидов. Просто обменять на деньги документ нельзя.
По данным пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области, за время действия государственной программы, сертификат на материнский капитал получили более 207 тысяч донских семей.
Обналичить сложно, но можно
Найти рекламу с актуальными номерами мошенников, предлагающих обналичить материнский капитал в городе сложно.
Но в местных группах в соцсетях, посвященных материнскому капиталу и недвижимости, публикуют предложения обналичить маткапитал, "улучшив жилищные условия". По сообщению "Реализуем участки по Ростовской области. Подготовим документы для каждого клиента" нам отвечают, что обналичить материнский капитал невозможно, фирма может только подобрать дом или участок на нужную сумму. В целом ряде объявлений дан один номер, который оказывается недоступным, несколько объявлений с разных страниц ведут к одной фирме. Редакция RostovGazeta написала на аккаунт по одному из таких предложений.
После нескольких переадресаций со страницу на страницу по указанному нами номеру позвонила женщина.
"Ничего криминального в этом нет. Просто оформляем куплю-продажу дома, который будет стоить 453 тысячи. По факту, естественно, меньше - 300 тысяч. Остальную сумму - 140 тысяч - мы сразу отдадим вам наличкой. Через месяц можете делать с этим домом, что хотите: продать или оставить", - сообщила собеседница. Она отметила, что бывают случаи, когда их фирма покупает дома обратно. И заверила, что услуги компании родителю не будут стоить ничего.
"Дома, в принципе, нормальные, находятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Нет такого, что по документам там дом, а на деле пустой участок. Так что вы сможете его продать. Когда деньги переведутся из Пенсионного фонда, через месяц можно сразу и продавать", - объяснила сотрудница фирмы.
Она пояснила, что компания находится в городе Белореченске, в Краснодарском крае. И для оформления сделки нужно будет приехать в Краснодар, а там уже клиентов встретят сотрудники, которые "отвезут, привезут и все объяснят". Приехать нужно со всеми документами: свидетельством о браке или разводе, желательно заказать справку об остатке материнского капитала. По словам собеседницы, если деньги нужны срочно, то можно не заказывать справку об остатке. "Я могу переговорить с начальником, он проверит по порталу госуслуг", - поясняет она. Сотрудница предостерегает: справку с остатком все равно проверят, обмануть фирму не получится. "Бывает, что мадамы приезжают со старой справкой, на самом деле, деньги они обналичили", - сетует женщина.
По ее словам, если приехать в Краснодар в понедельник, то для завершения сделки нужно будет вернуться в четверг или пятницу. "После того, как вы приезжаете в первый раз, мы едем на организацию, заполняем документы, подаем бумаги в МФЦ. Регистрация права собственности приходит через три дня, за ней нужно приехать", - рассказывает сотрудница. Она добавляет, что расчет с компанией за дом происходит после регистрации права собственности. "Получаем документы на дом, сдаем в Пенсионный фонд и рассчитываемся. Рассчитываемся только после регистрации права собственности", - говорит она.
Борьба с мошенничеством
В ответе на запрос RostovGazeta представительница пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области отметила дополнительные меры, которые были приняты для исключения случаев незаконного использования маткапитала. "С марта 2015 года займы в микрофинансовых организациях нельзя погасить средствами материнского капитала", - отметила она. По словам специалиста, право работать с маткапиталом есть у банков, кредитных потребительских кооперативов и других организаций, предоставляющих займ по договору займа. "Для кредитных потребительских кооперативов были установлены дополнительные требования: средства материнского капитала в счет уплаты основного долга и процентов можно направлять, если кооператив осуществляет деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации", - добавила представитель.
Она обращает внимание на то, что обладатель государственного сертификата, который соглашается принять участие в сомнительных схемах, может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. "Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области призывает собственников сертификатов быть бдительными, не верить рекламным объявлениям с предложениями «обналичить» материнский капитал, не участвовать в схемах сомнительных организаций и не соглашаться на такие сделки", - заключает специалист в ответе.
Представитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области сообщает, что в региональный аппарат сообщений об обналичивании не поступало. "Каждый район ведет свой учет. Сказать о том, были ли такие обращения по всей территории области, я не могу", - добавила сотрудница. Она отметила, что при этом бывают административные и уголовные дела в отношении родителей, которые пытаются использовать материнский капитал незаконно.
Как у других
По данным СМИ, в Нижнем Тагиле компании предлагают оформить ипотеку для того, чтобы обналичить маткапитал. У таких фирм есть банки, с которыми те постоянно работают. Еще один вариант незаконного использования денег – покупка дома у родственников, сделку обещают сопроводить, конечно, не безвозмездно. В Нижнем Новгороде, сообщает пресса, есть случаи перепродажи одного и того же жилого помещения, чтобы "обналичить" средства маткапитала, а не улучшить жилищные условия семьи. Для этого используют кредитно-потребительские кооперативы: займы выдаются на завышенную в договоре купли-продажи стоимость жилого дома.