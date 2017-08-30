rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2017, 14:40

Published 30 августа 2017, 14:40

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Двое ростовчан раскаленным утюгом пытали мужчину, требуя денег

30 августа 2017, 14:40
В Ростове-на-Дону задержали двух человек, которые обожгли утюгом руку мужчины, требуя деньги, сообщает в среду региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что 25-летние подозреваемые пришли в дом к мужчине и предложили работу. Он впустил их к себе, чтобы обсудить этот вопрос", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гости ударили хозяина и потребовали отдать деньги. Последний отказался, после чего один из подозреваемых обжог ему руку. В результате задержанные забрали 5 тысяч рублей и скрылись.

По факту разбоя завели уголовное дело. Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит до 10 лет заключения.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика