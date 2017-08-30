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Многоэтажек на месте сгоревших домов не будет — мэр Ростова

30 августа 2017, 11:34
Многоэтажных домов на месте сгоревших при крупнейшем пожаре в историческом центре Ростова-на-Дону частных построек не будет, сообщил на заседании оперативного штаба глава городской администрации Виталий Кушнарев.

Ранее воздержаться от застройки данной территории предложил донской губернатор Василий Голубев.

"В соответствии с градостроительным планом эта территория является общественно-деловой. Там предполагается застройка любого типа зданий социального назначения, в том числе и жилья. Возможно, мы рассмотрим это предложение губернатора, и оно, конечно же, будет нами услышано. Мы очень внимательно отнесемся к вопросу строительства там жилья. Вероятнее всего его там не будет", - говорит Кушнарев.

По его словам, для начала необходимо привести в порядок эту территорию, расчистить завалы мусора, убрать сгоревшие постройки, а далее будет решаться судьба данной территории. Возможное строительство парка на ней Кушнарев опроверг.

Пожар, в котором сгорело около 120 частных домов жителей города, произошел 21 августа.

Поддерживаете строительство многоэтажек на месте старых зданий в центре города?
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