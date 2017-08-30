Многоэтажек на месте сгоревших домов не будет — мэр Ростова

"В соответствии с градостроительным планом эта территория является общественно-деловой. Там предполагается застройка любого типа зданий социального назначения, в том числе и жилья. Возможно, мы рассмотрим это предложение губернатора, и оно, конечно же, будет нами услышано. Мы очень внимательно отнесемся к вопросу строительства там жилья. Вероятнее всего его там не будет", - говорит Кушнарев.