Ростовским погорельцам в среду начнут выдавать федеральные выплаты

"Местные жители будут получать от 10 до 100 тысяч рублей. Власти РФ выделили 79 миллионов рублей на эти цели", - сказано в сообщении.
Отмечается, что каждый пострадавший получит по 10 тысяч рублей. Кроме того, по 100 тысяч рублей получат горожане, которые лишились жилья. По данным властей, сейчас актуализируются списки. После этого деньги начнут поступать на счета.
Ранее из местных бюджетов на каждого пострадавшего выделили по 50 тысяч рублей.
Пожар произошел на прошлой неделе. В результате выгорели свыше 100 зданий. Специалисты эвакуировали более 500 человек.
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