Страховщиков в Ростовской области наказали за отказы в оформлении ОСАГО

Речь идет о таких страховщиках, работающих на территории региона, как "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах" и "СОГАЗ". По данным контролирующего ведомства, данные страховые компании отказывали клиентам в оформлении полисов ОСАГО без оказания дополнительных услуг. Чаще всего сотрудники данных компаний ссылались на отсутствие бланков строгой отчетности, проблемы с подключением к Интернету и базам данных, неисправности системы АИС РСА. Однако, если клиент принимал предложение продавца оформить дополнительную страховку, ранее возникавшие проблемы тут же решались.