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Posted 30 августа 2017, 12:47

Published 30 августа 2017, 12:47

Modified 11 сентября 2022, 08:54

Updated 11 сентября 2022, 08:54

Страховщиков в Ростовской области наказали за отказы в оформлении ОСАГО

30 августа 2017, 12:47
Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение регионального УФАС России о признании нескольких страховых компаний виновными в нарушении законодательства при оформлении договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщает антимонопольная служба.

Речь идет о таких страховщиках, работающих на территории региона, как "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах" и "СОГАЗ". По данным контролирующего ведомства, данные страховые компании отказывали клиентам в оформлении полисов ОСАГО без оказания дополнительных услуг. Чаще всего сотрудники данных компаний ссылались на отсутствие бланков строгой отчетности, проблемы с подключением к Интернету и базам данных, неисправности системы АИС РСА. Однако, если клиент принимал предложение продавца оформить дополнительную страховку, ранее возникавшие проблемы тут же решались.

Нарушение антимонопольного законодательства в данном случае выразилось в том, что компании в течение восьми месяцев действовали синхронно и единообразно по отношению к страхователям ОСАГО.

Ранее "Ингосстрах" и "СОГАЗ" попытались обжаловать решение УФАС в суде и в апелляционной инстанции, однако действия УФАС были признаны обоснованными.

В ближайшее время страховые компании понесут административное наказание.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года Ростовская область вошла в число "токсичных" регионов по ОСАГО, заняв в антирейтинге 6 место. За указанный период страховые компании в Ростовской области выплачивали в среднем по договорам автогражданки свыше 101,5 тысячи рублей, а частота наступления страховых случаев достигала 5,6%.

р2

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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