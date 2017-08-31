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Posted 31 августа 2017, 12:06

Published 31 августа 2017, 12:06

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Дым с горящей свалки накрыл целый район в Ростове

31 августа 2017, 12:06
Едкий дым с горящей свалки накрыл пеленой поселок Чкаловский в Ростове-на-Дону, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Горит свалка за Ростовским морем", - сказано в сообщении.

На выложенных очевидцами фотографиях хорошо видно, что густой дым стелится над жилыми домами.

По комментариям пользователей, гарью пахнет на Ленина, Западный тоже весь в дыму.

Напомним, свалка за Ростовским морем начала гореть в среду, утром в четверг она все еще тлела. Спасатели поливают ее водой и землей для ликвидации угрозы нового возгорания.

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