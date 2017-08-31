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Posted 31 августа 2017, 14:00

Published 31 августа 2017, 14:00

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

Последствия химатаки условного врага отразили в ЮВО

31 августа 2017, 14:00
Последствия химической атаки условного противника ликвидировали воины полка РХБЗ Южного военного округа, эти сведения предоставила пресс-служба ЮВО.

"По плану учения бойцы сначала определили место заражения, затем выяснили тип химического оружия, примененного противником, и передали полученные сведения в штаб", - сказано в сообщении.

После этого в предельно короткий срок отряд РХБЗ развернул четыре места станции авторозлива и произвел дезинфекцию техники.

Кроме того, в ходе учений провели отражение атаки условного врага. Для этого создали километровой ширины дымовую завесу для маскировки, а огнеметное подразделение произвело уничтожение противника.

Отмечается, что в тренировках приняли участие порядка 200 бойцов и 20 единиц спецтехники.

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