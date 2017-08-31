Проголосовать за президента России в 2018 году можно будет на любом участке

"На предстоящих президентских выборах будут отменены открепительные удостоверения. Это означает, что россияне смогут проголосовать на любом участке по месту фактического нахождения. Для этого необходимо подать заявление на предоставление возможности проголосовать на участке, где человек будет находиться, через многофункциональный центр или портал госуслуг", - говорит Черноиванов.