Проголосовать за президента России в 2018 году можно будет на любом участке

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
"На предстоящих президентских выборах будут отменены открепительные удостоверения. Это означает, что россияне смогут проголосовать на любом участке по месту фактического нахождения. Для этого необходимо подать заявление на предоставление возможности проголосовать на участке, где человек будет находиться, через многофункциональный центр или портал госуслуг", - говорит Черноиванов.
Подать заявление можно минимум за пять дней до даты выборов и максимум за 45 дней. Одновременно с откреплением от одного участка россиянин будет привязан к другому, что исключает возможность двойного голосования.
Отмечается, что на предстоящих выборах в 2017 году такой механизм применяться не будет.