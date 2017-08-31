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Программу авиашоу в Ростове озвучил Южный военный округ

31 августа 2017, 12:18
Открытый авиационно-спортивный праздник в честь 75-летия 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа пройдет в субботу в Ростове-на-Дону, эти сведения опубликовал пресс-центр ведомства.

"Гости и жители города смогут не просто увидеть современное вооружение, но и посидеть в кабине пилота или попробовать себя в роли бойца боевого расчета комплекса противовоздушной обороны", - сказано в публикации.

В статичной части показа представят многоцелевые самолеты, боевые вертолеты, новейшие комплексы ПВО. В завершении зрителей ждет авиашоу в исполнении легендарных "Витязей" на истребителях. Также выступят показательные группы на вертолетах "Ночной охотник" и "Аллигатор", известные как "Беркуты".

Отмечается, что зрителям также разрешат посидеть в самолетах и вертолетах, а также осмотреть военную технику.

Напомним, в течение недели над Ростовом проходили репетиции авиашоу.

р3

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