rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ремонт Ворошиловского моста в Ростове завершили раньше срока

31 августа 2017, 16:18
На два месяца раньше запланированного срока закончили реконструкцию Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону, сообщило облправительство.

"Движение автотранспорта по мосту запустят уже в сентябре, тогда как по планам это должно было произойти не раньше ноября 2017 года", - сказано в сообщении.

Уточняется, что за три года реконструкции в мост вложили 6,3 миллиарда рублей. На обновленном мосту до 150 метров расширили центральный пролет, чтобы под ним могли проходить и морские суда. Кроме того, у конструкции появились шумозащитные экраны.

Отмечается, что на сегодняшний день на объекте завершают обустройство лифтов для пешеходов и монтаж освещения.

р3

Материалы по теме
В Ростове открыли мост на проспекте СтачкиМост на Южном въезде в Ростов откроют в декабре
#Новости#Новости Ростова#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00