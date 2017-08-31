Ремонт Ворошиловского моста в Ростове завершили раньше срока

"Движение автотранспорта по мосту запустят уже в сентябре, тогда как по планам это должно было произойти не раньше ноября 2017 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что за три года реконструкции в мост вложили 6,3 миллиарда рублей. На обновленном мосту до 150 метров расширили центральный пролет, чтобы под ним могли проходить и морские суда. Кроме того, у конструкции появились шумозащитные экраны.
Отмечается, что на сегодняшний день на объекте завершают обустройство лифтов для пешеходов и монтаж освещения.
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