rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Свалка под Ростовом продолжает тлеть, возможны новые возгорания

31 августа 2017, 13:08
Районная администрация занимается подвозом грунта к месту тлеющей свалки около садового товарищества "Ростсельмашевец-2" в Ростове в четверг, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как рассказал сотрудник ведомства, утром в четверг свалка, которая горела в среду в течение дня, все еще тлела. Для того, чтобы пожар снова не возник, было решено засыпать очаговые места тления грунтом. Крупное возгорание на свалке было ликвидировано в среду около 18.00 с помощью вертолета Ми-8.

"Сейчас районная администрация занимается подвозом и засыпкой грунта на тлеющей свалке. Спасатели продолжают поливать водой очаговые места тления. Работы на этом участке продолжаются", - отметили в ведомстве.

Материалы по теме
Погорельцам в Ростове восстановили документы после пожараДвое пострадали от взрывов во время крупного пожара в центре Ро­стоваКрупный пожар на свалке в Ростове ликвидирован с помощью вертолета
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00