Свалка под Ростовом продолжает тлеть, возможны новые возгорания

Как рассказал сотрудник ведомства, утром в четверг свалка, которая горела в среду в течение дня, все еще тлела. Для того, чтобы пожар снова не возник, было решено засыпать очаговые места тления грунтом. Крупное возгорание на свалке было ликвидировано в среду около 18.00 с помощью вертолета Ми-8.
"Сейчас районная администрация занимается подвозом и засыпкой грунта на тлеющей свалке. Спасатели продолжают поливать водой очаговые места тления. Работы на этом участке продолжаются", - отметили в ведомстве.