Свалка под Ростовом продолжает тлеть, возможны новые возгорания

Как рассказал сотрудник ведомства, утром в четверг свалка, которая горела в среду в течение дня, все еще тлела. Для того, чтобы пожар снова не возник, было решено засыпать очаговые места тления грунтом. Крупное возгорание на свалке было ликвидировано в среду около 18.00 с помощью вертолета Ми-8.