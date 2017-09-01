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Ростовская область вошла в топ-5 регионов по объему автопарка

1 сентября 2017, 09:02
Объем автопарка легковых автомобилей в Ростовской области составляет 1,27 миллиона автомобилей, следует из инфографики, опубликованной на портале autostat.ru.

По этому показателю регион оказался на пятой строчке среди субъектов РФ. Так, наибольшее число автомобилей насчитывается в Москве и Московской области, свыше 3,75 и 2,59 миллиона единиц. Тройку лидеров замыкает соседний Краснодарский край с показателем 1,74 миллиона "легковушек". Также в пятерку вошел Санкт-Петербург, объем автопарка которого достигает 1,68 миллионов единиц.

Наиболее популярной маркой у жителей нашей страны является LADA, "легковушек" этого бренда в России насчитывается 13,83 миллиона единиц. Также популярностью у россиян пользуется Toyota и Nissan (3,7 и 1,99 миллиона единиц соответственно).

р2

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