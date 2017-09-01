Ростовская область вошла в топ-5 регионов по объему автопарка

По этому показателю регион оказался на пятой строчке среди субъектов РФ. Так, наибольшее число автомобилей насчитывается в Москве и Московской области, свыше 3,75 и 2,59 миллиона единиц. Тройку лидеров замыкает соседний Краснодарский край с показателем 1,74 миллиона "легковушек". Также в пятерку вошел Санкт-Петербург, объем автопарка которого достигает 1,68 миллионов единиц.