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Posted 1 сентября 2017, 05:58

Published 1 сентября 2017, 05:58

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

В Ростове на Малиновского в сентябре ограничат движение

1 сентября 2017, 05:58
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на улице Малиновского в сентябре на несколько дней ограничат движение из-за техработ, сообщает горадминистрация.

"Движение будет перекрыто на улице Малиновского в районе дома №5а. Ограничения начнут действовать с 20 сентября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дорогу откроют 26 сентября. В это время специалисты проведут работы на канализационной сети.

Ранее появились данные, что на улице Мясникова, 2 перекроют проезд с 22 сентября по 10 октября.

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