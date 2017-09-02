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Posted 2 сентября 2017,, 08:26

Published 2 сентября 2017,, 08:26

Modified Вчера, 22:36

Updated Вчера, 22:36

Министерство культуры спонсирует странные фильмы в России — эксперт

2 сентября 2017, 08:26
Странные фильмы, отобранные по неизвестному критерию, удостаиваются спонсорской помощи от государства в России, рассказала корреспонденту RostovGazeta сценарист федеральных телеканалов Валерия Байкеева.

"У наших получаются какие-то убогие продукты: «Кровинушки» и «Скотинушки» для канала «Россия». И художественные фильмы, на которые дает деньги Министерство культуры, получаются странными, на мой взгляд", – сообщила она.

Байкеева раскритиковала современные полнометражные фильмы. "Что такое фильм «Взломать блогеров», или фильм «Викинги»? Это набор странных криков и воплей, где нет героев и вообще ничего. Когда мне после этого люди говорят, что 8 лет готовились снимать это кино, я им не верю", – заметила она.

Кроме того, спикер заметила, что критерий отбора фильмов для гоподдержки сегодня неясен.

"Я не понимаю, кому они дают поддержку. Мне неясен их критерий. Когда я пойму, по какому критерию они отбирают, я смогу оценить нашу господдержку", – поделилась она.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru

Отечественные фильмы кажутся вам странными?
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#Культура#Новости#Опросы
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