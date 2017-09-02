Министерство культуры спонсирует странные фильмы в России — эксперт

Байкеева раскритиковала современные полнометражные фильмы. "Что такое фильм «Взломать блогеров», или фильм «Викинги»? Это набор странных криков и воплей, где нет героев и вообще ничего. Когда мне после этого люди говорят, что 8 лет готовились снимать это кино, я им не верю", – заметила она.