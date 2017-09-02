Министерство культуры спонсирует странные фильмы в России — эксперт

Posted 2 сентября 2017,, 08:26
Published 2 сентября 2017,, 08:26
Modified Вчера, 22:36
Updated Вчера, 22:36
"У наших получаются какие-то убогие продукты: «Кровинушки» и «Скотинушки» для канала «Россия». И художественные фильмы, на которые дает деньги Министерство культуры, получаются странными, на мой взгляд", – сообщила она.
Байкеева раскритиковала современные полнометражные фильмы. "Что такое фильм «Взломать блогеров», или фильм «Викинги»? Это набор странных криков и воплей, где нет героев и вообще ничего. Когда мне после этого люди говорят, что 8 лет готовились снимать это кино, я им не верю", – заметила она.
Кроме того, спикер заметила, что критерий отбора фильмов для гоподдержки сегодня неясен.
"Я не понимаю, кому они дают поддержку. Мне неясен их критерий. Когда я пойму, по какому критерию они отбирают, я смогу оценить нашу господдержку", – поделилась она.