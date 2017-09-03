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В РФ в августе изменились цены на 8 марок авто

3 сентября 2017, 13:54
В РФ во второй половине августа автопроизводители изменили стоимость 8 марок машин, сообщает Autostat.ru.

"Автопроизводитель Ford увеличил цену на седан Mondeo. Он стал дороже на 0,2%", - сказано в сообщении.

Минивэн Traveller от Peugeot стал дешевле на 4%. Volkswagen увеличил стоимость пикапа Amarok на 2,2%, Caddy - в пределах до 3% в зависимости от комплектации.

Кроме того, Audi начала продавать кроссовер Q7 в новой комплектации. Объем мотора авто составляет 3 литра, мощность достигает 249 "лошадок". Максимальная стоимость авто стала больше на 11,4%.

Производитель Brilliance начал продавать обновленную модель V5. Его максимальная стоимость выросла почти на 4%.

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