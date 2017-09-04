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Posted 4 сентября 2017, 13:50

Published 4 сентября 2017, 13:50

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

ФК "Ростов" заплатит 1,2 млн областному Минимущества по решению арбитража

4 сентября 2017, 13:50
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Министерства имущества и земельных отношений региона к ОАО "Футбольный клуб "Ростов" о взыскании задолженности в размере 1,28 миллиона рублей, следует из документов, размещенных в электронной картотеке дел.

В материалах дела сказано, что исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением футбольным клубом обязательств по внесению регулярных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с декабря 2015 по апрель 2017 года.

Речь идет об участке земли по улице 1-й Конной Армии, предназначенном под крытые и закрытые теннисные корты. Договор аренды был заключен до 2062 года. Сумма задолженности превысила 1 миллион рублей. Еще свыше 284 тысяч составили пени.

Рассмотрев имеющиеся материалы, арбитраж принял сторону региональных властей.

Напомним, что ранее стало известно о том, что арбитраж не удовлетворил требование гостиничной компании "Южное гостеприимство" о взыскании 1,64 миллиона рублей задолженности с ФК "Ростов".

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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