ФК "Ростов" заплатит 1,2 млн областному Минимущества по решению арбитража

Posted 4 сентября 2017, 13:50
Published 4 сентября 2017, 13:50
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
В материалах дела сказано, что исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением футбольным клубом обязательств по внесению регулярных платежей по договору аренды находящегося в государственной собственности Ростовской области земельного участка за период с декабря 2015 по апрель 2017 года.
Речь идет об участке земли по улице 1-й Конной Армии, предназначенном под крытые и закрытые теннисные корты. Договор аренды был заключен до 2062 года. Сумма задолженности превысила 1 миллион рублей. Еще свыше 284 тысяч составили пени.
Рассмотрев имеющиеся материалы, арбитраж принял сторону региональных властей.
Напомним, что ранее стало известно о том, что арбитраж не удовлетворил требование гостиничной компании "Южное гостеприимство" о взыскании 1,64 миллиона рублей задолженности с ФК "Ростов".
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