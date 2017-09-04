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Posted 4 сентября 2017, 05:13

Published 4 сентября 2017, 05:13

Modified 6 ноября, 17:20

Updated 6 ноября, 17:20

Легенды Ростова: катание по Пушкинской на санях летом

4 сентября 2017, 05:13
Здания Ростова-на-Дону имеют очень богатую историю, которая окутана тайнами и легендами. На сегодняшний день разобраться, какие из этих легенд выдумки, а какие имеют право на существование, не могут даже профессионалы.

Мы собрали самые интересные и увлекательные легенды, которые связаны с реальными людьми, проживавшими на территории Ростова на Дону.

Бывшая зональная библиотека ЮФУ

Краевед и общественный деятель Ольга Нагаева рассказала о первом особняке города со стеклянной крышей и развлечениях богатых купцов.

Здание будущей библиотеки строил в конце XIX века Николай Парамонов - старший сын Елпидифора Парамонова - самого богатого ростовского купца. Строил он его, как тогда говорили, для двух Аннушек – жены и дочки. Личность Николая Парамонова – яркая, он был новатором в своем деле. Он увлекся революционными идеями и способствовал развитию революционного движения в Ростове, но был арестован за это. Отцу понадобилось очень много денег, чтобы его откупить. После этого, по настоянию отца, Николай Парамонов начинает заниматься бизнесом, открывает шахту - первую в городе Шахты, которая становится одной из лучших в России. Этот особняк был построен для семьи, внутри которого по тем временам была очень интересная архитектура: прозрачный стеклянный потолок, зал освещался естественным освещением, а вечером освещался через фонарь, который находился в конусообразном куполе. Согласно легенде, во время торжественных приемов раздвигался пол, и в зал выезжал открытый, засервированный стол. Гости могли подойти к нему, угоститься, и потом все таким же образом закрывалось, а люди продолжали праздновать.

Николай Парамонов был человеком эмоциональным и очень любил спорить. Однажды он поспорил на то, что проедет летом на санях. Лето в Ростове жаркое и прокатиться на санях, да еще и летом, не представлялось возможным. Однако Николай Парамонов не хотел проигрывать и приказал привезти сахар и засыпать им часть Пушкинской. Таким образом он победил в споре, проехал на санях и продемонстрировал всем свое богатство.

Библиотекой она стала уже после войны, во время образования РГУ. Юрий Жданов способствовал открытию научно-технического центра и библиотеки, а кому принадлежит это здание неизвестно. Современная легенда гласит, что когда Ростов посещал председатель правительства России Дмитрий Медведев, он увидел здание в плачевном состоянии и выделил денег на его реставрацию, но средств хватило только на передний фасад здания.

Николай Парамонов - русский предприниматель, издатель, просветитель и меценат, который в 1914 году проживал вместе со своей семьей в этом особняке. Здание было построено по проекту архитектора Леонида Эберга. Во время Великой Отечественной войны здание частично разрушилось, кроме стен и колонн, которые не были сильно повреждены. Также строение горело, но стены и колоннады не пострадали. В 1952 году реконструированное здание передали библиотеке Ростовского государственного университета.

Покатались бы летом на санях?
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