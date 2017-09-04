Легенды Ростова: катание по Пушкинской на санях летом

Здание будущей библиотеки строил в конце XIX века Николай Парамонов - старший сын Елпидифора Парамонова - самого богатого ростовского купца. Строил он его, как тогда говорили, для двух Аннушек – жены и дочки. Личность Николая Парамонова – яркая, он был новатором в своем деле. Он увлекся революционными идеями и способствовал развитию революционного движения в Ростове, но был арестован за это. Отцу понадобилось очень много денег, чтобы его откупить. После этого, по настоянию отца, Николай Парамонов начинает заниматься бизнесом, открывает шахту - первую в городе Шахты, которая становится одной из лучших в России. Этот особняк был построен для семьи, внутри которого по тем временам была очень интересная архитектура: прозрачный стеклянный потолок, зал освещался естественным освещением, а вечером освещался через фонарь, который находился в конусообразном куполе. Согласно легенде, во время торжественных приемов раздвигался пол, и в зал выезжал открытый, засервированный стол. Гости могли подойти к нему, угоститься, и потом все таким же образом закрывалось, а люди продолжали праздновать.