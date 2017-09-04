Облегчат ли работу адвокатов поправки в УПК РФ?

Отныне в законодательстве вместо слов «адвокат допускается» будет значиться «адвокат вступает». Здесь отчетливо видно, как важна точная терминология. Адвокату уже не нужна будет виза следователя – чтобы вступить в дело, будет достаточно удостоверения и ордера. Таким образом, разрешительный порядок наконец заменен на заявительный. Решать, пользоваться ли услугами того или иного адвоката, в конечном итоге должен сам подозреваемый или его близкие люди. В пояснительной записке читаем четкое объяснение: «Выполнение адвокатом процессуальных обязанностей защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело». В итоге защитник будет обладать всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска.