Покупатели не заинтересовались копией машины из "Такси" в Ростове

Кревсун приобрел в июле свой Peugeot специально к приезду французской звезды фильма "Такси" Сами Насери. Уже в августе, во время фестиваля кино Bridge of Arts с 23 по 27 августа Насери показали автомобиль-копию из "Такси", переделанный ростовскими мастерами. Актер оставил автограф на машине и даже прокатился на ней. Сразу после завершения кинофестиваля, 28 августа, Кревсун выставил на продажу Peugeot. Автомобиль он оценил в 700 тысяч рублей.
Peugeot 2000 года выпуска Кревсун купил за 230 тысяч рублей в июле, чтобы превратить автомобиль в копию из фильма "Такси", ростовчанин вложил в нее 400 тысяч. Пробег у авто – 230 тысяч километров.
"За неделю мне позвонили 5-6 человек, но пока никто не приезжал специально, чтобы посмотреть ее. Думаю, что совсем скоро объявится покупатель, ведь одну такую машину, переделанную под авто из "Такси" я уже продал", - говорит Кревсун.