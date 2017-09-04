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Покупатели не заинтересовались копией машины из "Такси" в Ростове

4 сентября 2017, 16:26
За неделю выставленная на продажу копия автомобиля Peugeot 406 из фильма "Такси" привлекла лишь шестерых покупателей, сообщил RostovGazeta владелец авто Дмитрий Кревсун.

Кревсун приобрел в июле свой Peugeot специально к приезду французской звезды фильма "Такси" Сами Насери. Уже в августе, во время фестиваля кино Bridge of Arts с 23 по 27 августа Насери показали автомобиль-копию из "Такси", переделанный ростовскими мастерами. Актер оставил автограф на машине и даже прокатился на ней. Сразу после завершения кинофестиваля, 28 августа, Кревсун выставил на продажу Peugeot. Автомобиль он оценил в 700 тысяч рублей.

Peugeot 2000 года выпуска Кревсун купил за 230 тысяч рублей в июле, чтобы превратить автомобиль в копию из фильма "Такси", ростовчанин вложил в нее 400 тысяч. Пробег у авто – 230 тысяч километров.

"За неделю мне позвонили 5-6 человек, но пока никто не приезжал специально, чтобы посмотреть ее. Думаю, что совсем скоро объявится покупатель, ведь одну такую машину, переделанную под авто из "Такси" я уже продал", - говорит Кревсун.

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#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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