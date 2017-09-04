Покупатели не заинтересовались копией машины из "Такси" в Ростове

Кревсун приобрел в июле свой Peugeot специально к приезду французской звезды фильма "Такси" Сами Насери. Уже в августе, во время фестиваля кино Bridge of Arts с 23 по 27 августа Насери показали автомобиль-копию из "Такси", переделанный ростовскими мастерами. Актер оставил автограф на машине и даже прокатился на ней. Сразу после завершения кинофестиваля, 28 августа, Кревсун выставил на продажу Peugeot. Автомобиль он оценил в 700 тысяч рублей.