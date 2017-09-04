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Posted 4 сентября 2017, 10:09

Published 4 сентября 2017, 10:09

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

С начала года в Ростовской области выявили более 1,3 тыс свалок

4 сентября 2017, 10:09
С начала 2017 года на территории Ростовской области выявили свыше 1,3 тысячи несанкционированных свалок, сообщило региональное Минприроды.

"Из общего количества свалок 261 нашли при помощи интерактивной карты", - сказано в сообщении.

При этом 100 свалочных очагов уже ликвидировали, еще 28 исчезнут с карты в ближайшие дни.

Отмечается, что большую свалку убрали в Батайске возле микрорайона Солнечный. На работы по ликвидации свалочного очага, которые велись с конца марта, потратили 4,25 миллиона рублей бюджетных денег.

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