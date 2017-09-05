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Posted 5 сентября 2017, 11:37

Published 5 сентября 2017, 11:37

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Артиллерию и ракетные войска ЮВО подняли по тревоге

5 сентября 2017, 11:37
Масштабные учения артиллеристов и ракетчиков начались в Южном военном округе, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Бойцов подняли по тревоге и направили для прохождения тренировок на 19 полигонов округа", - сказано в публикации.

В течение месячного лагерного сбора военнослужащие проведут свыше сотни тактических учений с боевой стрельбой для батарей и порядка четырех десятков контрольных тренировок для дивизионов.В ходе учений бойцы отработают слаженное взаимодействие взводов, батарей и дивизионов, а также научатся новым способам ведения огня в условиях общевойскового сражения.

Уточняется, что в сборе участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих из Ростовской области, Ставропольского края и других южных регионов.

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