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Posted 5 сентября 2017, 13:26

Published 5 сентября 2017, 13:26

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

В Ростовской области обнаружили амброзию на площади 83 гектаров

5 сентября 2017, 13:26
В нескольких районах Ростовской области специалисты нашли сорняк амброзию, который растет на площади свыше 83 гектаров, сообщает во вторник областное управление Россельхознадзора.

"Сорняки обнаружили более чем в 10 районах. В том числе Аксайском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Егорлыкском, Кашарском, Константиновском, Мартыновском", - сказано в публикации.

Отмечается, что владельцы участков не в полной мере проводят мероприятия по ликвидации очагов карантинных объектов. Кроме того, в Чертковском и Дубовском районах зафиксировали очаги повилки.

По итогам мероприятий завели 31 административное дело. Сорняки обнаружили в течение недели.

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