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Posted 6 сентября 2017, 10:06

Published 6 сентября 2017, 10:06

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

Девятый эпизод "Звездных войн" остался без режиссера

6 сентября 2017, 10:06
Режиссера нового эпизода "Звездных войн" Колина Треворроу уволили с занимаемого поста из-за разницы в видении сюжета между ним и кинокомпанией, эти сведения опубликовали Кinonews.

"Lucasfilm разорвала контракт с режиссером, который был назначен на пост еще 2 года назад", - сказано в публикации.

Отмечается, что кинокомпания и Треворроу нашли общий язык в процессе разработки девятого эпизода киноэпопеи, но к началу съемок разошлись во мнениях относительно концепции ленты. Кроме того, сценарий слегка изменили из-за внезапной кончины исполнительницы одной из главных ролей Кэрри Фишер.

На экраны картина выйдет в конце весны 2019-го.

р3

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