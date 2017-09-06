"Ростелеком" приостановил начисления за услуги ростовским погорельцам

Posted 6 сентября 2017, 07:01
Published 6 сентября 2017, 07:01
Modified 1 октября, 13:27
Updated 1 октября, 13:27
"Теперь не начисляется плата за стационарный телефон, Интернет и интерактивное телевидение. Это касается горожан, которые частично или полностью потеряли жилье", - сказано в сообщении.
Отмечается, что плату начнут взимать после обращения абонентов о возобновлении услуг. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8-800-1000-800.
Напомним, 21 августа загорелись свыше 100 домовладений. Из этой зоны эвакуировали более 500 горожан. При этом десятки людей обратились к медикам.
В одном из сгоревших домов нашли тело пенсионера. Для тушения огня привлекалась авиация. Пожар ликвидировали практически через сутки.
Горожан, которые остались без жилья, разместили в квартирах маневренного фонда и гостиницах. На момент вторника пострадавшим выплатили почти 41 миллион рублей из различных бюджетов. Также горожанам раздают гумпомощь.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]