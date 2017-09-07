Без сюрпризов: антирейтинг городов Ростовской области

Posted 7 сентября 2017, 08:37
Published 7 сентября 2017, 08:37
Modified 11 января, 10:28
Updated 11 января, 10:28
Рейтинг качества жизни в городах и районах Ростовской области основан на данных Росстата по пяти категориям: демография; здравоохранение и окружающая среда; образование; трудоустройство и инфраструктура. Мы изучили уровень доходов населения, долю трудоспособного населения в общем объеме проживающих, показатели рождаемости и смертности, количество мест в детских садах, состояние дорог и т.д. Всего мы проанализировали качество жизни в 42 районах и 11 городах Ростовской области (Полный анализ районов, ТОП худших районов, полная таблица с рейтингом).
ТОП-5 самых депрессивных городов Ростовской области:
1. Территория недоопережающего развития – Гуково
На первом месте антирейтинга городов Ростовской области оказалась территория опережающего развития (ТОР) Гуково. Ранее в интервью RostovGazeta экс-глава регионального агентства стратегических инициатив Александр Хуруджи признался, что "ТОРы — это бред и масса разворованных денег". Свидетельство тому – последнее место в рейтинге по комфортному проживанию в регионе. Гуково стал первым городом в Ростовской области, включенный в программу модернизации монопрофильного муниципального образования. Город получает дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов (в 2016-м году почти 75% расходов местного бюджета осуществлялось за счет финансовой помощи из областного бюджета), однако на уровне жизни местного населения это никак не отразилось.
В Гуково сосредоточена высокая доля трудоспособного населения (53,9%), при этом средняя заработная плата рабочих – одна из самых низких не только среди городов, но и среди районов области. По этому показателю город находится на 35 месте из 53 в общем рейтинге, и среди городов уступает только Донецку, где средняя зарплата составляет 18,6 тысячи рублей (в Гуково – 20 тысяч). Вместе с тем миграционные притоки в Гуково положительные – за последние полгода население города прибавилось на тысячу человек, однако связано это не столько с качеством проживания, сколько с территориальной близостью к государству с нестабильной политической ситуацией.
Город расположен на западе Ростовской области на границе с Украиной. Здесь проживает около 67 тысяч человек. Доминирующее положение в экономике занимают добывающие и перерабатывающие предприятия угольной промышленности. На территории города расположены две шахты и две обогатительные фабрики.
В этом году бюджет Гуково снова пополнится дополнительным финансированием в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда". На ее реализацию шести городам региона выделили свыше 1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эффективность программы вне Ростова не верит: в прошлом году муниципалитеты не смогли освоить бюджеты по ремонту дорог.
При этом, ежегодные доходы первого замглавы администрации города Андрея Зарипова составляют порядка 2 миллионов рублей (данные за 2016 год), а его супруги – около 757,5 тысячи рублей. В собственности семьи Зариповых – три квартиры, два земельных участка, нежилое помещение и гараж для автомобиля Volvo. Информация о доходах главы администрации города Виктора Горенко на официальном сайте городской администрации отсутствует.
Дороги – вторая головная боль местной администрации. По протяженности дорог ненадлежащего качества город занимает 44 место из 53 в общем рейтинге (около 49,7% дорог здесь убитые). В городе сохраняются невысокие темпы строительства жилья.
Скандал
Крупнейший скандал разгорелся вокруг угольного предприятия "Кингкоул" - глава компании задолжал своим работникам свыше 350 миллионов рублей по зарплате, включая компенсационные выплаты. Шахтеры бастовали, объявляли голодовку. В итоге к погашению долгов предпринимателя перед горняками подключили средства из бюджета области. Их намеревались вернуть после реализации имущества обанкротившегося предприятия. За невыплату заработных плат экс-главу угольного предприятия Владимира Пожидаева приговорили к пяти годам заключения.
Невыплата заработных плат горнякам – не единственная тема, с которой шахтерский город появлялся в негативном свете в местных СМИ. На днях была обозначена еще одна беда Гуково – проблема наркомании и пьянства, которая за последнее время обернулась для города масштабной катастрофой. Об этом сообщило региональное Заксобрание. И это не удивительно, поскольку доля занятых в городе – всего 22,3%, что опускает шахтерский город по данному показателю на 38 место из 53 в общем рейтинге.
Глава городской администрации также продолжает раздавать многодетным семьям земельные участки без подведения к ним инженерных коммуникаций. В прошлом году такие участки получили 18 семей, еще 21 семья от жизни без света и воды отказалась. Сам глава администрации проблемы в этом не видит. "Дефицита земельных участков на территории города нет", - сказал он в своем отчете о работе за 2016 год. Всего таких участков без коммуникаций, расположенных по улице Колодезная, присмотрели 120, более половины из них уже раздали с барского плеча многодетным семьям.
2. Город не для детей
На втором месте антирейтинга городов Ростовской области располагается Новошахтинск. В общем рейтинге городов и районов он занимает 35 место из 53. В городе сосредоточено большое количество трудоспособного населения (около 56,5%), однако работы хватает только для каждого пятого жителя – по этому показателю Новошахтинск на последнем месте среди городов региона и на 49 - в общем рейтинге городов и районов.
При относительно невысоких темпах рождаемости (по этому показателю город расположен на 10 месте среди 11 городов региона) мест в детских садах хватит только каждому второму ребенку. Возможность посещать дошкольные образовательные учреждения есть только у 15,9% детей в возрасте от 6 лет до года. На качество образования влияют и низкие зарплаты работников социальной сферы – воспитатели получают 13,4 тысячи рублей в месяц (для сравнения в Ростове-на-Дону – 18 тысяч), а учителя – 19,8 тысячи рублей (в Ростове – 22,9 тысячи).
Новошахтинск расположен на границе с Украиной, в 80 километрах от областного центра – города Ростова-на-Дону. В нем проживает около 110 тысяч человек. Основу экономики города составляет легкая и пищевая промышленности, а также стройиндустрия, метало- и деревообработка. Среди ведущих промышленных предприятий можно выделить "Глорию Джинс", ООО "ЭМС", ООО "Ю-Мет", ОАО "НМЗ", среди новых направлений в экономике города — ремонт подвижного железнодорожного состава ООО "ВагонДорМаш" и таможенно-логистический терминал "Новошахтинский".
Мэром города Новошахтинска с 2009 года избран Игорь Сорокин. В прошлом году он задекларировал доход в размере 1,6 миллиона рублей. В собственности главы городской администрации двухкомнатная квартира и гараж для автомобиля Audi SQ5.
Скандал
В конце августа регион шокировала новость о подаче питьевой воды в Новошахтинске с повышенным содержанием аммиака (в 4 раза выше нормы). В ней отмечалось также повышенное содержание марганца и меди, низкое обогащение кислородом. Ранее город также попал в антирейтинг с самым высоким бактериальным загрязнением питьевой воды. Для местных жителей это чревато острыми желудочно-кишечными заболеваниями.
В июле этого года предприятия Новошахтинска были замечены в явной недоплате зарплаты своим работникам. В первом квартале текущего года сотрудники свыше 30 предприятий получали вознаграждение за работу ниже прожиточного минимума (менее 9,6 тысяч рублей). При том, что в городе и так отмечается одна из самых низких среднемесячных заработных плат сотрудников – около 20,5 тысяч рублей, тогда как в Ростове-на-Дону средняя зарплата – около 38 тысяч рублей.
В конце прошлого года бюджет города также не досчитался 4% налоговых поступлений. Всего в местную казну поступил 281 миллион рублей, что составляет только 96,4% от плановых показателей. Одного из сотрудников администрации также заподозрили в афере с налоговой, в результате которой бюджету был нанесен урон в размере почти 263,5 тысячи рублей.
3. Территория без смыслов и средств к существованию
На третьем месте антирейтинга RostovGazeta по комфортности проживания оказался еще один моногород Донецк. Среди городов и районов Ростовской области он лидируют по самой низкой среднемесячной заработной плате – по этому показателю город на 49 месте из 53 возможных. Работники здесь получают в среднем 18,6 тысячи рублей. Официально трудоустроен здесь только каждый пятый житель, находящийся в трудоспособном возрасте (а таких в городе проживает 54,3% от общего числа). Естественный прирост (разница между показателями рождаемости и смертности населения) в городе отрицательный и составляет 5,7 промилле.
Расположен на северо-западе Ростовской области, он находится в 171 километре от областного центра. Промышленность города представлена предприятиями текстильной (ОАО "ДММ") и машиностроительной (ООО "Донэкс") отраслей. Отсутствие крупных промышленных предприятий приводит к минимальным выбросам в атмосферу вредных веществ – всего 7,9 килограмм на тысячу жителей (для сравнения в промышленном Новочеркасске этот показатель достигает 493,7 килограмм по тысячу человек).
В городе отмечаются невысокие темпы строительства жилья: по общей площади жилых помещений, введенных в действие за год, город занимает 26 позицию из 53 в общем рейтинге городов и районов Ростовской области и находится на 8 месте среди 11 городов региона. Однако по числу выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию город Донецк в тройке лидеров.
Главой донецкой администрации с октября 2015 года является Андрей Ковалев. В его собственности, по итогам прошлого года, находилась одна квартира и автомобиль марки Hyundai Grandeur. Совокупный доход семьи Ковалевых (мэра города и его супруги) в прошлом году достиг почти 2,8 миллиона рублей.
Скандал
В феврале прошлого года в СИЗО покончил с собой экс-заммэра Донецка по вопросам экономики Анатолий Стадников, приговоренный к семи годам лишения свободы за взяточничество. Его арестовали в марте 2015-го во время передачи взятки. Местный предприниматель заплатил ему 1,5 миллиона рублей за возможность взять в аренду муниципальные земли.
Невыплата заработной платы горнякам стала поводом для возбуждения еще одного уголовного дела в июле этого года. Директор местной обогатительной фабрики за полгода задолжал подчиненным почти 2 миллиона рублей. При этом, по версии следствия, он имел возможность погасить долги, но не сделал этого. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
4. В тесноте, да в обиде
На четвертом месте в антирейтинге городов Ростовской области оказались Шахты. В городе отмечены не самые высокие темпы строительства жилья, вместе с тем, в среднем, здесь приходится минимальное количество (21,2) квадратных метров на одного человека. По этому показателю Шахты на третьем месте антирейтинга городов после вышеназванных Новошахтинска и Донецка. При этом с выдачей разрешений на строительство власти города не спешат, как, впрочем, и с вводом объектов в эксплуатацию.
Шахты расположены на федеральной трассе М-4 "Дон" в 70 километрах от Ростова-на-Дону. В городе проживает порядка 235,5 тысячи человек. Из них 56,4% – трудоспособного возраста, официально трудоустроена только половина (24,2%). Здесь сосредоточены крупные предприятия ООО "ВОТЕРФОЛЛ ПРО", ООО "БТК Текстиль", ООО "Ростовский электрометаллургический завод", ОАО "Шахтинская Керамика", ОАО "Шахтинский завод Гидропривод". Средняя заработная плата сотрудников невысокая и составляет 25 тысяч рублей. По этому показателю город находится на седьмом месте среди городов и на 11 месте среди 53 территорий региона. В Шахтах отмечаются относительно высокие зарплаты воспитателей, и относительно небольшие у учителей. По количеству мест в детских садах город занимает только 36 место из 53 в общем рейтинге и предпоследнее среди 11 городов Ростовской области. Относительная близость с областным центром приводит к тому, что миграционный прирост традиционно отрицательный.
По протяженности дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, город вырвался в лидеры антирейтинга. Здесь убитыми считаются только 14,4% дорог (для сравнения в Ростове-на-Дону – 26%, а в Новошахтинске – 57%). По этому показателю Шахты первые в рейтинге городов и на 11 месте в общем рейтинге территорий.
Главой администрации города с октября 2015-го назначен Игорь Медведев. В прошлом году он задекларировал доход почти в 1,8 миллиона рублей. В его собственности находится квартира, земельный участок и гараж для автомобиля Nissan Qashqai. Годовые доходы супруги мэра города на порядок ниже и составляют 427 тысяч рублей.
Скандал
Шахты прогремели в еще одном рейтинге, на этот раз по качеству предоставления коммунальных услуг, а точнее - в его отсутствии. В исследовании портала Domofond.ru жителям российских городов предлагалось оценить работу коммунальщиков по десятибалльной шкале. Среди сотни городов ростовские Шахты оказались на 98 позиции рядом с Махачкалой и Архангельском.
На предстоящих осенних выборах депутатов Ростовской области одного из кандидатов в Шахтах заподозрили в причастности к запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы". Соответствующая листовка попала к правоохранительным органам. Сейчас полицейские устанавливают ее происхождение.
С начала текущего года на Шахты пришлась также четверть обнаруженных в регионе наркопритонов. За это время на продаже наркотиков жители города попались шесть раз.
5. Город дорог
Абсолютный лидер по обеспеченности детей местами в дошкольных учебных учреждениях город Каменск-Шахтинск оказался на пятой строчке антирейтинга городов Ростовской области. Здесь на тысячу малышей приходится беспрецедентное количество (839) мест в детских садах. Из 55,3% трудоспособного населения работает почти 48,4%, а средняя заработная плата по городу достигает 26,5 тысячи рублей, что выводит город на 8 место из 53 территорий в области. Почему же город замыкает пятерку депрессивных городов региона?
В антирейтинге городов Каменск-Шахтинский вырвался на пятое место из-за отсутствия инфраструктуры. Порядка 40% дорог местного значения в городе нуждается в ремонте. На каждого жителя Каменска-Шахтинска приходится только 21,8 квадратных метров (по этому показателю город на 30 месте из 53 территорий области), а общая площадь введенного за год жилья не превышает 120 квадратов на тысячу человек. Не спешат власти города и с выдачей разрешений на строительство. По этому показателю город занимает лишь 8 место среди 11 городов.
Каменск-Шахтинский расположен на северо-западе области в 140 километрах от Ростова. Здесь проживает почти 92,9 тысячи человек. Каменск-Шахтинский – промышленный город, более 70% экономики которого приходится на обрабатывающую промышленность. Системообразующими предприятиями также являются ФКП "Комбинат "Каменский", АО "Каменскволокно", АО "Каменский стеклотарный завод", ООО "Каменский завод транспортного машиностроения" и др. Поэтому не удивительно, что здесь отмечены самые большие выбросы вредных веществ в атмосферу. По этому показателю с разрывом почти в 10 раз после промышленного Новочеркасска Каменск-Шахтинский расположился на втором месте в рейтинге городов – 46,4 килограмма на тысячу жителей.
Главой администрации города с 2015 года назначен Олег Каюдин. За прошлый год он задекларировал доходы в размере около 3,2 миллиона рублей. В собственности Каюдина находится однокомнатная квартира. Доходы супруги мэра города в разы ниже и по итогам года составили всего почти 350 тысяч рублей. Она также владеет двумя земельными участками площадью 724 и 418 квадратных метров.
Скандал
В апреле 2015-го жителя Каменска-Шахтинска осудили за распространение оскорбительных заявлений в адрес полицейских в соцсети и на столбах города. По версии следствия, Игорь Кулагин опубликовал на своей странице в соцсети сообщения, призывающие к враждебным действиям по отношению к сотрудникам полиции. Позже он также расклеил подобные листовки на улицах города: на фонарях, гаражах, автобусных остановках, вбросил их в почтовые ящики, о чем сообщил на своей странице в соцсети.
Мы рассказали о пятерке городов – антигероев рейтинга по уровню комфортного проживания по версии RostovGazeta. Все они расположены на северо-западе области, для них характерны невысокие среднемесячные зарплаты, отрицательный естественный прирост населения, нехватка мест в детских садах и невысокое число официально трудоустроенного населения, за исключением Каменска-Шахтинска, а также слабое развитие инфраструктуры, даже несмотря на близость некоторых из них к федеральной трассе М-4. Примечательно также, что в числе самых депрессивных городов оказались те, на которые власти региона делали ставку. Два шахтерских моногорода Гуково и Донецк не только не оправдали надежд власти, но и оказались не в удел местным жителям. Вместе с тем, города снова получают финансовую помощь из федерального и областного бюджетов на благоустройство дворов в рамках реализации программы "Комфортная городская среда". Вот только станет ли после этого жить в них комфортно?
Еще один моногород в регионе – город Зверево, который в нынешнем году намеревались превратить в территорию опережающего развития, по качеству проживания в нем от пятерки лидеров антирейтинга не далеко ушел. Здесь отмечается самый высокий показатель смертности среди городов региона – 17,6 человек на тысячу жителей. К состоянию экологической катастрофы близка обстановка в Новочеркасске, где на каждую тысячу проживающих жителей (а это почти 170 тысяч человек) приходится 493,7 килограмм выбросов вредных веществ в атмосферу. Почти 50% дорог местного значения убиты в Азове и Волгодонске. А город-миллионник Ростов-на-Дону по числу выданных разрешений на строительство уступает даже депрессивному Гуково. С какими проблемами приходится сталкиваться городам области вне депрессивной пятерки ищите в следующих публикациях RostovGazeta.