Без сюрпризов: антирейтинг городов Ростовской области

Мы рассказали о пятерке городов – антигероев рейтинга по уровню комфортного проживания по версии RostovGazeta. Все они расположены на северо-западе области, для них характерны невысокие среднемесячные зарплаты, отрицательный естественный прирост населения, нехватка мест в детских садах и невысокое число официально трудоустроенного населения, за исключением Каменска-Шахтинска, а также слабое развитие инфраструктуры, даже несмотря на близость некоторых из них к федеральной трассе М-4. Примечательно также, что в числе самых депрессивных городов оказались те, на которые власти региона делали ставку. Два шахтерских моногорода Гуково и Донецк не только не оправдали надежд власти, но и оказались не в удел местным жителям. Вместе с тем, города снова получают финансовую помощь из федерального и областного бюджетов на благоустройство дворов в рамках реализации программы "Комфортная городская среда". Вот только станет ли после этого жить в них комфортно?