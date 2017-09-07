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Мошенники от имени Центробанка РФ действуют в Ростовской области

7 сентября 2017, 09:20
В Ростовской области в последнее время местным жителям поступают звонки от мошенников, которые называют себя представителями Центробанка и заявляют о положенных выплатах, сообщает пресс-служба отделения Ростова-на-Дону.

"Так, одной местной жительнице поступил звонок. Собеседник представился сотрудником Банка России. Он рассказал, что ей якобы положена компенсация за покупку в компаниях медприборов", - сказано в сообщении.

Также звонивший рассказал, что решение о компенсации вынес суд. Однако, по словам собеседника, чтобы получить 50 тысяч рублей необходимо перечислить на указанную карту 3 тысячи рублей.

В результате женщина обратилась в ростовское отделение Банка России. Ей сообщили, что, вероятно, звонок был от мошенников.

Отмечается, что банк не работает с физлицами и не выплачивает компенсации. При поступлении подобных звонков следует обратиться в силовые структуры.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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