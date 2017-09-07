Мошенники от имени Центробанка РФ действуют в Ростовской области

"Так, одной местной жительнице поступил звонок. Собеседник представился сотрудником Банка России. Он рассказал, что ей якобы положена компенсация за покупку в компаниях медприборов", - сказано в сообщении.
Также звонивший рассказал, что решение о компенсации вынес суд. Однако, по словам собеседника, чтобы получить 50 тысяч рублей необходимо перечислить на указанную карту 3 тысячи рублей.
В результате женщина обратилась в ростовское отделение Банка России. Ей сообщили, что, вероятно, звонок был от мошенников.
Отмечается, что банк не работает с физлицами и не выплачивает компенсации. При поступлении подобных звонков следует обратиться в силовые структуры.
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