Мошенники от имени Центробанка РФ действуют в Ростовской области

В Ростовской области в последнее время местным жителям поступают звонки от мошенников, которые называют себя представителями Центробанка и заявляют о положенных выплатах, сообщает пресс-служба отделения Ростова-на-Дону.