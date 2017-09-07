В День города в Ростове изменится схема движения общественного транспорта

Posted 7 сентября 2017, 14:19
Published 7 сентября 2017, 14:19
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Маршруты №3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут начинать путь с улицы Большой Садовой. Далее транспорт поедет по проспекту Ворошиловский, улице Красноармейской, проспектам Театральный, Шолохова и далее по обычному пути.
Кроме того, маршруты №55-МТ, 80-МТ, №98-МТ начнут двигаться по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская - проспект Шолохова – улица 20-я линия.
Троллейбусы №1 и №9 поедут от площади Привокзальной и далее по улице Красноармейская, проспекту Театральный, проспекту Шолохова.
Троллейбусы №2, 22 начнут двигаться до площади Свободы. Трамвайный маршрут №1 работать не будет.
Эти меры введут 16 сентября с 02.00 мск до 23.00.
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