rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2017, 13:17

Published 8 сентября 2017, 13:17

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Мировые звезды джаза соберутся в Ростове на фестиваль

8 сентября 2017, 13:17
Международный фестиваль "Ростовский джаз приглашает" пройдет в Ростове-на-Дону , сообщил Донтуризм.

"В 2017 году праздник приурочен к 80-летию образования области и 268-й годовщине со дня образования донской столицы", - сказано в сообщении.

В программе выступления виртуозов джаза из России, Нидерландов, США, Армении и Германии. Пройдут выступления на двух площадках – в доме культуры "Роствертола" и в драмтеатре имени Горького.

Уточняется, что пройдет фестиваль с 15 по 17 сентября.

р3

Вы любите джаз?
Проголосовало: 0 чел.
#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика