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Posted 7 сентября 2017, 22:11

Published 7 сентября 2017, 22:11

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

Права на франшизу о Джеймсе Бонде намерена приобрести Apple

7 сентября 2017, 22:11
Компания Apple намеревается приобрести франшизу о Джемсе Бонде, стоимость которой на сегодняшний день составляет $ 2-5 миллиардов, эти сведения опубликовал Кinonews.

"Соперником Apple в борьбе за бондиану выступает Amazon", - сказано в публикации.

В случае покупки франшиза может получить несколько иное развитие, чем сугубо полнометражный фильм.

Отмечается, что Apple готова выложить за Бонда сумму намного значительнее, чем предлагают такие кинокомпании как Warner Bros., Universal и Fox.

р3

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#Культура#Новости
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