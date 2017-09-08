В Невинномысске открыли две химлаборатории для будущих специалистов Арнест

Работники НТИ прошли дополнительную подготовку в Швеции и Финляндии, чтобы научиться обращаться с новым оснащением лабораторий, общая стоимость которых составила порядка 80 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета на развитие СКФУ. Таким образом государство поддержало сотрудничество между вузом и крупнейшим химпредприятием страны АО "Арнест", пишет NewsTracker.
Благодаря новым химлабораториям руководство вуза надеется еще больше повысить качество подготовки узконаправленных специалистов. "Так, в 2015 году между СКФУ и заводом было заключено соглашение об открытии двух кафедр. А после получения дипломов выпускников ожидает трудоустройство на предприятии", - отмечает NewsTracker со ссылкой на и.о. директора НТИ Владимира Кузьменко. В наступившем учебном году шестеро студентов вуза уже получили возможность попробовать себя в будущей профессии на "Арнесте", они были оформлены на заводе на полставки.
По словам главы администрации Невинномысска Михаила Миненкова, такая практика сотрудничества между вузом и производством может дать новый толчок в развитии российских предприятий.