Названы самые популярные клипы прошедшего лета в YouTube

"Безусловным лидером рейтинга стал клип Despacito в исполнении пуэрториканца Луиса Фонси", - сказано в публикации.
С момента появления в Сети видео набрало 3,6 миллиарда просмотров, что стало мировым рекордом. В июле 2017-го Despacito стало лидером на всех стриминговых ресурсах.
На втором и третьем местах Shape of You от Эда Ширана и Felices los 4 от Малума. На строчках с четвертой по десятую расположились видеоролики на песни Mi Genteб, Rockabye , Swalla , Chantaje, Ahora Dice, Escápate Conmigo, I'm the One.
Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали клипы, появившиеся в течение последнего года. Количество просмотров считалось за период с конца мая по начало сентября.
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