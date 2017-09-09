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Названы самые популярные клипы прошедшего лета в YouTube

9 сентября 2017, 01:11
Видеохостинг YouTube выбрал 25 самых хитовых клипов минувшего лета, эти сведения опубликовала Lenta.

"Безусловным лидером рейтинга стал клип Despacito в исполнении пуэрториканца Луиса Фонси", - сказано в публикации.

С момента появления в Сети видео набрало 3,6 миллиарда просмотров, что стало мировым рекордом. В июле 2017-го Despacito стало лидером на всех стриминговых ресурсах.

На втором и третьем местах Shape of You от Эда Ширана и Felices los 4 от Малума. На строчках с четвертой по десятую расположились видеоролики на песни Mi Genteб, Rockabye , Swalla , Chantaje, Ahora Dice, Escápate Conmigo, I'm the One.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали клипы, появившиеся в течение последнего года. Количество просмотров считалось за период с конца мая по начало сентября.

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#Новости#Культура#Опросы
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