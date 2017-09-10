Ford Fiesta оказался дороже кроссовера Baojun 510, разработанного для Китая

Продажи нового Baojun 510 уже стартовали в Поднебесной по цене от 68,8 тысячи юаней за базовую комплектацию и 75,8 тысячи юаней за топовою версию. Известно, что новый SUV в Китае стоит дешевле, чем хэтчбек Ford Fiesta на американском авторынке.
Машина оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 122 лошадиные силы, а также новой трансмиссией, разработанной инженерами GM. Ее особенностью является высокая скорость переключений, а также возможность выбора ручного режима смены ступеней.
Прежняя версия Baojun 510 оснащалась только "механикой".
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