Ford Fiesta оказался дороже кроссовера Baojun 510, разработанного для Китая

Продажи нового Baojun 510 уже стартовали в Поднебесной по цене от 68,8 тысячи юаней за базовую комплектацию и 75,8 тысячи юаней за топовою версию. Известно, что новый SUV в Китае стоит дешевле, чем хэтчбек Ford Fiesta на американском авторынке.