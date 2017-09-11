"Единая Россия" не получила 15% депутатских кресел в Ростовской области

"Из 40 мандатов 34 были получены кандидатами из "Единой России", двое - кандидатами от "Справедливой России", и еще четыре - самовыдвиженцами", - сообщила она.
По словам Пальчик, по одному кандидату от "Справедливой России" победило в Тацинском и Сальском районах.
"По одному самовыдвиженцу получили мандаты в Шахтах и также Тацинском районе, и сразу два самовыдвиженца выиграли в Родионо-Несветайском районе", - добавила она.
Из 130 поданных заявок к выборам были допущены 107 человек, пояснила спикер.