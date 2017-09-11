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"Единая Россия" не получила 15% депутатских кресел в Ростовской области

11 сентября 2017, 11:08
По итогам выборов депутатов представительных органов власти, прошедших в Ростовской области, каждый восьмой избранный депутат не принадлежал к партии "Единая Россия", рассказала представитель регионального избирательного комиссии Светлана Пальчик.

"Из 40 мандатов 34 были получены кандидатами из "Единой России", двое - кандидатами от "Справедливой России", и еще четыре - самовыдвиженцами", - сообщила она.

По словам Пальчик, по одному кандидату от "Справедливой России" победило в Тацинском и Сальском районах.

"По одному самовыдвиженцу получили мандаты в Шахтах и также Тацинском районе, и сразу два самовыдвиженца выиграли в Родионо-Несветайском районе", - добавила она.

Из 130 поданных заявок к выборам были допущены 107 человек, пояснила спикер.

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