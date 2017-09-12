Масштабные общевойсковые учения начались в трех регионах ЮВО

Posted 12 сентября 2017, 13:23
Published 12 сентября 2017, 13:23
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
"Руководит крупномасштабными учениями командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников", - сказано в публикации.
Тренировки проходят на трех полигонах, до которых бойцы подразделений преодолели в общей сложности 700 километров маршем.
В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать вопросы смены места расположения, ведения межвидового боя, отражение ракетно-авиационной атаки врага и управление действиями с помощью нового автоматизированного оборудования.
Всего в масштабных учениях принимают участие порядка 700 бойцов и свыше 200 единиц спецтехники.
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