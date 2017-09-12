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Posted 12 сентября 2017, 13:23

Published 12 сентября 2017, 13:23

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Масштабные общевойсковые учения начались в трех регионах ЮВО

12 сентября 2017, 13:23
Масштабные учения 49-й общевойсковой армии начались в трех регионах Южного военного округа, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Руководит крупномасштабными учениями командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников", - сказано в публикации.

Тренировки проходят на трех полигонах, до которых бойцы подразделений преодолели в общей сложности 700 километров маршем.

В ходе занятий военнослужащим предстоит отработать вопросы смены места расположения, ведения межвидового боя, отражение ракетно-авиационной атаки врага и управление действиями с помощью нового автоматизированного оборудования.

Всего в масштабных учениях принимают участие порядка 700 бойцов и свыше 200 единиц спецтехники.

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